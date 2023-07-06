Подмосковье 06 июля 2023, 11:51 Полное обследование на генетические заболевания провели для 35 тысяч новорожденных в Подмосковье с января Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Расширенный неонатальный скрининг провели с начала года для 35 тысяч детей, рожденных в Подмосковье. Обследование проводится в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

«Сейчас в перечень входит исследование на 36 генетических заболеваний. Оно позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать тщательное наблюдение», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Исследование проводится по крови из пятки новорожденного. Если есть отклонения от нормы, с родителями связываются для разъяснения дальнейших действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.