Полмиллиона жителей Подмосковья сделали прививки от коронавируса

В Подмосковье прививку от коронавируса получили уже 500 тысяч человек. В области работает 237 пунктов вакцинации. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

На этой неделе поступило более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Дни вакцинации проходят даже в МФЦ. По последним данным, в Подмосковье прививку получили уже 500 тысяч человек.

Но чтобы эпидемия не повторилась, привиться должны еще три миллиона человек. Если сделать прививку сейчас, то к майским праздникам образуются антитела.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что особенно важно прививаться пожилым жителям. Потому что старшее поколение тяжелее остальных переносит ковид.

Власти Московской области в 2021 году потратят на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» более 117 миллиардов рублей. Средства пойдут на переоборудование и ремонт медицинских учреждений, а также на закупку лекарств, в том числе для детей с орфанными заболеваниями. Без внимания не останется и борьба с ковидом. Также жители Московской области могут получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%.