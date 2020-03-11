Полмиллиона школьников из Подмосковья приняли участие в «Уроке Цифры» в феврале

Около 500 тысяч школьников из Подмосковья приняли участие в акции «Урок Цифры» в феврале этого года. Всероссийская акция «Урок цифры» проводится, чтобы развить у школьников компетенции цифровой экономики, а также их профориентации в сфере информационных технологий.

В рамках акции проводят тематические уроки, которые помогают учащимся познакомиться с цифровыми технологиями и основами программирования, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

«В феврале почти 500 тысяч подмосковных школьников и 21 тысяча педагогов из свыше чем 1,3 тысячи образовательных организаций поучаствовали во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» по теме «Персональные помощники», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В марте акция «Урок Цифры» будет посвящен теме безопасности будущего. Он будет организован при участии «Лаборатории Касперского». Компания разработала специально для школьников тренажер, способный моделировать ситуации, в которых дети могут познакомиться с миром информационной безопасности. Тренажер включает три варианта сценариев с тремя разными героями. Школьник может выбрать, за какого персонажа он хочет сыграть, а потом пройти урок еще раз за другого героя. «Урок Цифры» пройдет в марте в период с 10 по 23 числа.

«Урок Цифры» реализуется совместно с министерством просвещения РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».