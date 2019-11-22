Полмиллиона человек прокатились на МЦД в день открытия

Две линии Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли более 500 тысяч человек за день. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» начали работу 21 ноября. На данных маршрутах расположено 57 станций, 19 из которых пересекаются с метро и МЦК. Курсируют поезда по двум маршрутам с 5:30 до 1:00 без перерывов. Только за первый день работы более полумиллиона пассажиров воспользовались диаметрами.

«В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тыс. человек. Из них более 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 „Белорусско-Савеловский“ и более 277 тысяч человек по маршруту МЦД-2 „Курско-Рижский“. По сравнению с показателями предыдущего четверга пассажиропоток вырос на 8%. Это более 40 тысяч человек прироста за сутки — огромный показатель для первого дня работы МЦД», — рассказали в пресс-службе ЦППК.

МЦД — уникальный проект, по задумке которого поезда не привязываются к вокзалам и сокращают время в пути жителей московского региона. В будущем построят еще три диаметральные линии: Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово.