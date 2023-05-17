Подмосковье 17 мая 2023, 13:00 Полковник Алексей Хорьков стал новым начальником полиции в Солнечногорске

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Нового начальника ОМВД назначили в Солнечногорске. Им стал полковник Алексей Хорьков, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции округа.

В актовом зале местной полиции заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков представил личному составу нового руководителя.

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Алексей Владимирович Хорьков родился в 1979 году в Истре, окончил подмосковный филиал Юридического института МВД России. Службу начинал в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Истринского УВД.

Он занимал руководящие должности в полиции Истры с 2011 по 2018 год, а после до 2021 года проходил службу в Центральном аппарате МВД России.

На должность заместителя начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск его назначили в мае 2021 года. Он был награжден медалями трех степеней «За отличие в службе» и «За доблесть в службе».

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