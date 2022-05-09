День Победы в Реутове отметят шествием «Бессмертного полка», концертом и фейерверком

Старт праздничным мероприятиям, посвященным 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, дал глава городского округа Реутов Станислав Каторов. Он подчеркнул, что для гостей и жителей округа подготовили выставку военной техники, концерты, а также спортивные турниры.

«Кульминацией торжеств станут шествие „Бессмертного полка“, большой концерт на главной городской площади и праздничный концерт», — заявил глава округа.

Накануне Станислав Каторов встретился с живущими в Реутове ветеранами боевых действий. Глава округа поздравил их с Днем Победы и вручил подарки.

«Мы помним и гордимся нашими ветеранами, продолжаем их дело в защите национальных интересов нашей страны. Мы стремимся быть достойными их героических подвигов и сохранить самое ценное, что завоевано в 1945 году, — мир, свободу, независимость нашей великой страны», — заявил глава городского округа Реутов.

Каторов отметил, что День Победы станет еще одним стимулом для сплочения россиян и придаст новые силы для укрепления могущества в стране.