Полицию призвали проверить жителей элитных домов

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов посчитал, что повышенный спрос на элитное загородное жилье — это повод, чтобы попросить полицию проверить его владельцев. Своими мыслями он поделился с изданием URA.RU.

Щапов посетовал, что активные продажи дорогих загородных домов могут быть нехорошим признаком — роста неравенства доходов граждан.

«Оно ведет к тому, что богатые богатеют, а бедные — беднеют. Но богатым некуда вкладывать свои средства, поэтому они покупают элитное жилье. А бедные вынуждены перекредитовываться, лезть в новые долги», — объяснил свои опасения Щапов.

При этом причины высокого спроса на премиальные дома могут быть, по мнению депутата, самые разные — в том числе и криминальные.

«Всплеск этого года скорее всего связан с пандемией, желанием выбраться за город. Но также можно предположить, что на элитный рынок попадают деньги, полученные на госконтрактах по поставкам медоборудования, СИЗов и лекарств во время пандемии. Такие покупки — хороший „маячок“ для правоохранительных органов», — аргументировал он.

Все эти мысли появились у Щапова из-за действительного резкого подъема количества сделок на рынке загородного жилья. Так, элитные коттеджи в Московской области начали покупать больше на целых 98% по сравнению с прошлым годом — и это даже создало своеобразный дефицит.