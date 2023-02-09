Подмосковье 09 февраля 2023, 15:29 Полиция задержала жителя Королева с крупной партией амфетамина в рюкзаке

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Сотрудники ГАИ из Балашихи остановили машину такси около одного из домов на Носовихинском шоссе. Пассажир авто заметно нервничал, и полицейские решили его досмотреть. В рюкзаке у парня оказалась крупная партия наркотиков.

Пассажиром оказался ранее судимый 32-летний житель Королева. В его рюкзаке инспекторы нашли пластиковый контейнер и два пакета с порошкообразным веществом.

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В экспертно-криминалистическом центре определили, что в порошке содержится психотропное вещество — амфетамин. Масса наркотика составила около 500 граммов.

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Пассажир такси пояснил полицейским, что по просьбе знакомого вез запрещенные вещества в Люберцы. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил сотрудников МВД за добросовестную работу и высокие показатели безопасности в регионе.