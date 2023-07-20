Подмосковье 20 июля 2023, 19:33 Полиция задержала угрожавшего расправой сотруднице пункта выдачи в Егорьевске Юлия Андросова

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Полиция задержала злоумышленника, который угрожал убить сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries в Егорьевске. Им оказался 31-летний местный житель.

«В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

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Перед инцидентом мужчина посетил пункты выдачи СДЭК и OZON, а также магазин духов, где он проявил неадекватное поведение, рассказывая про некий вирус и фашистов. Затем злоумышленник оказался внутри Wildberries, где начал угрожать сотруднице расправой, сообщив, что у него с собой нож.

Эпизод с угрозами зафиксировала камера видеонаблюдения. Изучив запись, правоохранители быстро установили личность мужчины.

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