Полиция задержала более 100 мигрантов на стройке в Подмосковье

Более 100 мигрантов задержали на стройке складского комплекса в Истре. Оказалось, что часть из них находится в России незаконно, а у кого-то есть проблемы с патентами на работу. О проведении спецоперации сообщило «МВД Медиа».

Комплекс планируют ввести в эксплуатацию только в следующем году. По информации полиции, многие из работающих там иностранцев не имели документов, которые разрешают пребывание и трудовую деятельность в России.

Проверка стала неожиданной и для руководства склада, и для рабочих. Увидев полицейских, мигранты попытались скрыться от них на обширной, но хорошо просматриваемой территории. Их быстро задержали.

После этого от иностранцев потребовали предъявить паспорта и разрешительные документы. Некоторые из рабочих начали колебаться и пытаться уклониться от этого, но в итоге предъявили бумаги.

«Каждого проверили по базам данных прямо на месте. Затем рабочие сдали мазки на наличие коронавирусной инфекции», — уточнили в МВД.

Выяснилось, что часть из них имеет патенты на работу в Москве, а не в Подмосковье. Несколько рабочих находились в России незаконно. Они получили административные штрафы за нарушение миграционного законодательства.