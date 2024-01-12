Подмосковье 12 января 2024, 17:15 Полиция в Одинцове задержала напавшую с ножом на своего сожителя женщину Unsplash

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Жительница Одинцова нанесла три удара ножом своему сожителю. Причиной нападения стал словесный конфликт на бытовой почве. Нападавшую задержали полицейские.

В ходе ссоры 43-летняя местная жительница схватила нож и нанесла 45-летнему мужчине три удара в область шеи и туловища. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы.

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В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В следственном комитете сообщили, что назначили комплекс судебных экспертиз.

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