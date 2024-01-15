Подмосковье 15 января 2024, 15:35 Полиция Тулы задержала укравшего 150 тысяч рублей жителя Одинцова РИА «Новости»

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Житель Одинцова украл на заправке у жителя Тулы борсетку, в который были документы и 150 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все произошло на 213-м километре трассы М-4. Свою борсетку 45-летний житель Киреевского района Тулы забыл на автозаправке. В ней были документы, банковская карта и 150 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

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Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Одинцова. У мужчины изъяли похищенные вещи. Сейчас устанавливаются все детали случившегося и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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