Подмосковье 12 апреля 2023, 15:49 Полиция Солнечногорска стала одной из лучших в Подмосковье в первом квартале 2023 года

Читать 360tv в

Отдел МВД России по городскому округу Солнечногорск занял второе место в Московской области по итогам работы в январе — марте 2023 года. Это и другие достижения полицейских обсудили на оперативном совещании.

Солнечногорских полицейских поздравили с успехами и присвоили им очередные специальные звания, вручив погоны. Сотрудников, добившихся высоких результатов в службе, наградили медалями, почетными грамотами и благодарностями.

«Наш отдел традиционно занимает лидирующие позиции в области. Благодарю за высокие показатели, достигнутые при выполнении поставленных задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности солнечногорцев!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подводя итоги работы за три месяца этого года, полковник полиции Александр Сивых отметил, что в округе удалось сохранить стабильную оперативную обстановку. Приоритетами полиции остается охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, их прав и законных интересов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».