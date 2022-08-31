Полиция Солнечногорска передала 45 детям рюкзаки к 1 сентября

Рюкзаки со школьными принадлежностями вручили детям из малообеспеченных семей Подмосковья. Среди них оказались 45 ребят из Солнечногорска — им подарки вручили сотрудники полиции округа.

Дети округа из малообеспеченных семей получили яркие рюкзаки с тетрадками, ручками, карандашами, красками и цветной бумагой. Их будущим школьникам вручили полицейские станции Москва-Ленинградская. Временно исполняющий обязанности начальника ЛО МВД станции Олег Фетисов рассказал, что отдел принял участие в акции по своей инициативе.

«Наш линейный отдел решил поучаствовать в данной акции. Мы собрали денежные средства. Приобрели канцелярские принадлежности и ранцы для того, чтобы вручить детям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Чтобы детки все учились и получали знания», — рассказал он.

Маша Иванова из четвертого класса поделилась, что в этом году планирует стать отличницей и получить похвальный лист от директора школы. В этом ей помогут новые принадлежности.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится в Подмосковье ежегодно и набирает все больше участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья примут свыше трех тысяч детей из Донбасса в этом году.