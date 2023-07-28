Подмосковье 28 июля 2023, 14:30 Полиция Подмосковья напомнила о штрафах за нарушения миграционного законодательства Unsplash

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Правила пребывания, проживания и регистрации мигрантов напомнили в МВД России по Московской области. В случае нарушения закона штраф грозит как самим иностранцам, так и их работодателям.

Если иностранец нарушил правила въезда в Россию или не соблюдает режим пребывания в стране, это грозит штрафом от двух до пяти тысяч рублей. При этом к нему могут применить административное выдворение. Накажут также за отсутствие или утерю документов, подтверждающих право на пребывание в России.

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Трудовая деятельность без патента или разрешения на работу влечет штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. За это нарушение тоже могут выдворить из России. От четырех до пяти тысяч рублей составит штраф за нарушение сроков обращения для внесения изменений в разрешение на работу или патент.

Работодатель, который трудоустроил мигрантов без разрешения или патента, тоже будет вынужден заплатить штраф. Его размер составляет от двух до пяти тысяч рублей на физическое лицо и от 25 до 50 тысяч — на должностное. Юрлицам придется заплатить от 250 до 800 тысяч рублей. Если факт подтвердится, деятельность компании могут приостановить на срок от 14 до 90 дней.

Если трудовой договор с иностранцем заключен или расторгнут, об этом работодатель должен в течение трех суток сообщить в органы миграционного учета. За нарушение сроков и порядков грозит штраф до 800 тысяч рублей.

Подробнее об ответственности миграционного законодательства можно прочитать на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Тема миграции вновь стала актуальной в Подмосковье, особенно на востоке региона. На этом сделал акцент губернатор Андрей Воробьев — он призвал глав городских округов наладить диалог с правоохранителями и представителями религий, чтобы держать вопрос под контролем.