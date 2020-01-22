Награда за нашу безопасность. Полицейским Подмосковья предложили выдавать служебное жилье

В Московской области начнут предоставлять жилье сотрудникам полиции. С такой инициативой выступил начальник ГУ МВД России по региону Виктор Пауков на заседании коллегии ведомства.

Во время встречи его и других сотрудников МВД наградили за успехи на службе. Паукову вручили награду «За заслуги перед Московской областью» второй степени, а знаки «За доблесть и мужество» получили Александр Жидков, Алексей Рольнов, Сергей Верютин и Александр Самойленко.

Среди тех, кого наградили, — инспектор ДПС Артем Токарев. «Знак за доблесть и мужество» он получил за то, что помог накрыть лабораторию наркотиков в Серпухове. Еще двое сотрудников получили почетные грамоты. Дмитрий Лахин и Виталий Яценко помогли беременной женщине добраться до роддома.

По мнению Паукова, полицейским должны предоставлять служебное жилье, которое через 15 лет можно будет оформить в собственность. И вопрос для области действительно актуальный.

«Участковый должен иметь возможность, мотивацию получать жилье через определенное количество лет, — отметил губернатор Андрей Воробьев. — Я знаю, что в ряде муниципалитетов такая практика уже есть, будем распространять ее на все без исключения города, территории».

Продолжат в Подмосковье работать и над безопасностью. Развивать будут не только профессиональные навыки участковых, но и цифровые технологии. Так, Систему-112 интегрируют в работу Центра управления регионом (ЦУР).

«Мы все хотим, чтобы в наших городах вечером можно было гулять безопасно, ребенок мог идти в школу и возвращаться самостоятельно. Для этого мы делаем не только системы видеонаблюдения и автоматизацию процессов правоохранительной деятельности. Мы обсуждали, что мы интегрируем в 2020 году Систему-112 в Центр управления регионом», — добавил Воробьев.