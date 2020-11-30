Полицейский в Талдоме организовал тушение пожара и спас людей

В Талдоме лейтенант полиции Анатолий Маркин организовал тушение пожара на чердаке жилого дома. В результате его оперативных решений огонь удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

Возгорание произошло ночью. Лейтенант заметил, что в доме напротив горит чердак, сообщает пресс-служба ведомства. Он побежал к подъезду этого дома, где встретил свою соседку и попросил ее сообщить о происшествии в дежурную часть ОМВД и МЧС. Сам он направился к месту пожара.

«Из-за сильного ветра замкнуло электропроводку на чердаке. После этого случился пожар, никто об этом не знал. Но ваш сотрудник Анатолий Маркин постучался к нам в дверь и всех разбудил. До приезда пожарных подразделений организовал тушение пожара. Он поставил всех в цепочку и по этой цепочке мы передавали ведра с водой на чердак», — рассказал местный житель.

Оперуполномоченный уголовного розыска обнаружил на месте загоревшуюся балку крыши, которая от ветра разгоралась все сильнее. Маркин начал быстро обзванивать и стучать в квартиры, сообщая жильцам о пожаре. После чего выстроил из людей цепочку, во главе которой встал и начал заливать очаг возгорания.

Местные жители выразили благодарность полицейскому за спасение и отметили, что всегда считали Маркина хорошим человеком. В свою очередь сам лейтенант поблагодарил соседей за помощь и слаженную работу. В пресс-службе также отметили, что рассматривается вопрос о поощрении полицейского.