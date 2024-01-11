11 января 2024, 17:51
Полицейский Дед Мороз пришел в гости к воспитанникам семейного центра в Лобне
Полицейские из Лобни поздравили детей из семейного центра с Новым годом. В гости к ребятам они пришли в костюмах Снегурочки и Деда Мороза.
В гости к воспитанникам семейного центра в Лобне приехали сотрудники полиции и председатель общественного совета при отделе министерства внутренних дел Татьяна Петрив-Гримальская. Для ребят полицейские подготовили интересную праздничную программу.
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Дедом Мороз и Снегурочка вместе с детьми водили вокруг елки хоровод, пели, танцевали и разгадывали загадки. Ребята прочитали новогоднему волшебнику стихи, а за это Дед Мороз вручил им новогодние подарки.
С ребятами также пообщалась инспектор по делам несовершеннолетних. Детям она напомнила о мерах безопасности дома и на улице.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что дети, живущие в домах Климовска, которые остались без отопления из-за коммунальной аварии, получили путевки в оздоровительный лагерь «Литвиново».
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