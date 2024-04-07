Полицейские задержали жительницу Химок по подозрению в убийстве супруга

Сотрудники подмосковной полиции задержали 32-летнюю жительницу Химок по подозрению в убийстве своего мужа. По версии следствия, в пылу семейной ссоры женщина ударила его ножом в грудь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.