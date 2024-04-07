Подмосковье

07 апреля 2024, 12:57

Полицейские задержали жительницу Химок по подозрению в убийстве супруга

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Сотрудники подмосковной полиции задержали 32-летнюю жительницу Химок по подозрению в убийстве своего мужа. По версии следствия, в пылу семейной ссоры женщина ударила его ножом в грудь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Как пояснили в ведомстве, тело мужчины полицейские обнаружили 6 апреля в квартире на улице Маяковского.

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Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

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