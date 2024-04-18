Подмосковье 18 апреля 2024, 18:17 Жителям Воскресенска напомнили об удобстве «Госуслуг» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Сотрудники полиции по городскому округу Воскресенск организовали и провели на одной из центральных улиц округа информационную акцию под названием «Госуслуги — это просто!». Мероприятие было направлено на популяризацию онлайн-сервисов, предоставляемых министерством внутренних дел.

В ходе акции полицейские рассказали прохожим о ключевых преимуществах использования Единого портала государственных и муниципальных услуг. Жителям напомнили, что через интернет получить паспорта, водительские удостоверения и другие документы можно проще и быстрее

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Полицейские подчеркнули, что благодаря онлайн-сервисам горожане могут не только экономить свое время, избегая необходимости стоять в очередях, но и получать услуги в комфортной обстановке из любой точки, где есть доступ к сети.

Жителям также раздали памятки, содержащие исчерпывающую информацию о государственных услугах, предоставляемых по линии МВД.

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