Подмосковье 25 января 2024, 15:41 Полицейские в Солнечногорске провели акцию по профориентации для школьников ко Дню студента Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Сотрудники полиции в Солнечногорске провели ежегодную всероссийскую акцию «Студенческий десант». Они познакомили школьников округа со спецификой своей работы.

Акцию по профориентации приурочили ко Дню студента.

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«Целью данной акции было привлечь внимание учеников 10-11 классов к нашей профессии, познакомить подрастающее поколение с разными службами», — отметила старший лейтенант полиции инспектор группы профессиональной подготовки отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск Людмила Кропачева.

Перед старшеклассниками выступили сотрудники экспертно-криминалистической, участковой и патрульно-постовой служб, уголовного розыска и Госавтоинспекции. Они рассказали об особенностях работы в своих подразделениях.

Заместитель начальника отдела МВД России подполковник полиции Анатолий Афонин рассказал о порядке и требованиях, предъявляемых к поступающим в высшие учебные заведения и на службу в органы внутренних дел.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Школьникам рассказали о преимуществах Московского университета МВД России имени Кикотя. В их числе выплачиваемое денежное довольствие, предоставление общежития и форменного обмундирования, а также засчитываемый в трудовой стаж срок обучения, льготы и компенсации. По окончанию учебы присваивается звание лейтенанта полиции и гарантируется трудоустройство в отдел МВД России по городскому округу Солнечногорск.

Кроме того, ребятам продемонстрировали содержимое криминалистического чемодана, индивидуальные средства бронезащиты и активной обороны. Специалисты также рассказали о видах экспертиз и показали, как проводится дактилоскопическая процедура обнаружения отпечатков пальцев на предмете.

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