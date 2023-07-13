Подмосковье 13 июля 2023, 10:23 Полицейские в Подмосковье задержали троих мигрантов за кражу сантехники на миллион рублей МВД РФ: в Одинцове полицейские задержали трех мужчин за кражу сантехники на миллион рублей

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу в Подмосковье задержали троих мигрантов в возрасте от 22 до 24 лет по подозрению в краже сантехники. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, злоумышленники, преодолев забор, пробрались на территорию одного из предприятий в поселке Большие Вяземы. Из помещения они вынесли коробки с сантехникой, погрузили в грузовик, который предварительно заказали через мобильное приложение. «Добычу» они увезли к себе в строительный вагончик.

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Украденные товары мигранты решили продать на одинцовском рынке. Перевезли сантехнику они с помощью все того же грузового авто. Подозреваемых поймали на месте фактического проживания, во время обысков бытовки и на местном рынке правоохранители нашли похищенный товар. Общая сумма ущерба — свыше одного миллиона рублей.

«Сейчас фигуранты находятся под стражей на период расследования возбужденного уголовного дела о краже», — сообщили в ведомстве.

Ранее уборщика поездов в Москве заподозрили в краже часов за миллион рублей. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина из ближнего зарубежья. Он признался, что нашел часы под столиком, когда наводил порядок в вагоне. Аксессуар вернули владельцу, а мигранта арестовали.