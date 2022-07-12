Полицейские спасли женщину с грудным ребенком из горящего дома в Чехове

Пожар в жилом доме городского округа Чехов произошел месяц назад. Загорелась квартира и первыми на вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они кинулись в огонь, чтобы спасти женщину с двумя детьми.

Короткое замыкание в квартире произошло в 4 часа утра. Огонь быстро охватил комнату, а черный густой дым повалили наружу и в подъезд.

«Когда мы открыли дверь, то дым, я не знаю откуда он взялся, был в предбаннике. Он был черный, густой, уже повалил в нашу квартиру. И первую дверь, входную дверь предбанника уже сын открывал на ощупь, но мы все равно хотели покинуть квартиру», — рассказала потерпевшая Юлия.

Дышать было невозможно и женщина кинулась с детьми к окну.

«На улице никого не было, спасательных служб не было, я, конечно, думала, как нам выбраться оттуда. И тут появляется машина, как в кино. Полиция, уазик. На ходу открывается дверь и оттуда выбегает молодой человек. Как потом уже выяснили — наш спаситель, и он прямиком бежит в наш подъезд», — рассказывает Юлия.

Полицейский патруль успел приехать первым пока пожарные были в пути.

«Увидели пожар, увидели все в дыму, подъезд в дыму и на третьем этаже стоит женщина, кричит о помощи, в руках держит маленького ребенка. Времени на раздумья у нас особо не было», — поделился старший лейтенант, командир взвода отдельной роты ППС Чехова Феликс Никитин. Он и его коллега прапорщик Петров кинулись внутрь. Они попросили у соседей с первого этажа полотенца и начали пробиваться наверх, попутно разбивая стекла в подъезде, чтобы хоть как-то избавить пространство от задымления.

«Я с ребенком разворачиваюсь от окна к двери входной, и он тут из дыма появляется. Я ему ребенка, он как-то ее берет к себе. Но дальше я не помню, как мы спустились, сбежали, я не помню. Я только помню, поскольку была босая, холодные ступеньки. И он отдал мне ребенка, и мы наткнулись на пожарную машину, которая разворачивала шланги», — продолжает рассказ Юлия.

Патрульные никакого героизма в своих действиях не увидели. В рапорте так и написали, что приехали, обеспечили безопасность, жертв нет. И ни слова не написали про женщину и двух детей, которых они вывели из задымленной квартиры. О поступке полицейских Никитина и Петрова на их работе узнали от местных жителей.