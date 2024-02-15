Подмосковье 15 февраля 2024, 18:23 Полицейские рассказали жителям Одинцова о преимуществах пользования порталом государственных услуг Unsplash

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Одинцова провели информационную акцию под названием «Госуслуги — проще, чем кажется». Мероприятие призвано популяризировать государственные услуги, доступные через портал МВД в электронном виде.

Сотрудники рассказали, что наиболее простым и эффективным способом получения государственных услуг является подача заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить анкету и получить код активации личного кабинета. Затем можно выбрать нужную услугу и подать заявление, заполнив все необходимые поля.

Реклама

Полицейские отметили преимуществах подачи заявлений в электронном виде. Это ускоренное предоставление услуг, приоритетный прием заявлений и отсутствие необходимости заполнения бумажных бланков. Заявление, поданное в электронном виде, имеет ту же юридическую силу и те же правовые последствия, что и лично поданное заявление.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».