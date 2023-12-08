Подмосковье 08 декабря 2023, 10:24 Полицейские провели рейд по выявлению незаконных мигрантов в Истре

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Сотрудники полиции, военкомата и администрации провели рейды на предприятиях в Истре. Главной задачей стало выявление незаконных мигрантов и людей, уклоняющихся от воинского учета.

Телеканал «360»

В ходе проверки представить сведения о документах не смогли около 200 человек. Их доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки. Минимальное наказание для нарушителей — штраф от двух тысяч рублей, максимальное — депортация из страны.

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«Часть граждан доставлена в отдел полиции по городскому округу Истра для уточнения данных миграционного учета, а другая часть граждан доставлена в военный комиссариат по городскому округу Истра для установления воинского учета и постановки на него», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Михаил Коваль.

Рейды проходят на всей территории Московской области регулярно. Основная цель правоохранителей — выявить и пресечь нарушения действующего законодательства.

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