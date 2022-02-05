Полицейские применили оружие при задержании пьяного водителя в Иркутске

Полицейским пришлось утроить стрельбу при задержании пьяного водителя в Иркутске. Он не подчинился требованию остановиться.

Об этом сообщил Telegram-канал «МВД медиа» со ссылкой на ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Водитель попытался скрыться, в итоге инспекторы начали его преследовать. В процессе они неоднократно повторили требование остановиться, но водитель проигнорировал.

Один из полицейских применил табельное оружие. Сначала он произвел выстрел в воздух, потом в колесо машины. После этого водителя задержали.

Оказалось, что у него не было прав, а также мужчины был заметно пьян. При этом он отказался от медицинского освидетельствования. На него завели административные протоколы.