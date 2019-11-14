Полицейские обнаружили склад оружия и боеприпасов в квартире у жителя Жуковского

Настоящий склад боеприпасов они нашли в квартире на улице Гагарина. Предположительно, все это принадлежит 44-летнему местному жителю. У него дома также нашли более тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы. Не исключено, что житель Жуковского причастен к незаконному сбыту оружия.

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«При проведении обыска в квартире правонарушителя, расположенной в одном из домов по улице Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером „Наган“, охотничий карабин „Сайга-12к“, имеющий признаки переделки, охотничье ружье, мелкокалиберная винтовка, около 1,3 тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия». Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде. Жителю Жуковского грозит до двух лет лишения свободы.