  • Полицейские обнаружили склад оружия и боеприпасов в квартире у жителя Жуковского

    14 ноября 2019, 09:47

    Анастасия Максимовских

    Пистолет Макарова, револьвер Наган, карабин «Сайга» и охотничье ружье — и это далеко не весь арсенал жителя Жуковского, который обнаружили полицейские прямо у него в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.
    Полицейские обнаружили склад оружия и боеприпасов в квартире у жителя Жуковского

    Настоящий склад боеприпасов они нашли в квартире на улице Гагарина. Предположительно, все это принадлежит 44-летнему местному жителю. У него дома также нашли более тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы. Не исключено, что житель Жуковского причастен к незаконному сбыту оружия.

    Полицейские обнаружили склад оружия и боеприпасов в квартире у жителя Жуковского | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «При проведении обыска в квартире правонарушителя, расположенной в одном из домов по улице Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером „Наган“, охотничий карабин „Сайга-12к“, имеющий признаки переделки, охотничье ружье, мелкокалиберная винтовка, около 1,3 тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия». Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде. Жителю Жуковского грозит до двух лет лишения свободы.