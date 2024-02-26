Подмосковье 26 февраля 2024, 17:25 Полицейские Лобни задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков Медиасток.рф

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Сотрудники полиции Лобни провели оперативные действия возле одного из домов на улице Первомайской в микрорайоне Луговая. В результате задержан ранее судимый 44-летний житель Солнечногорска.

При личном досмотре у злоумышленника обнаружили и изъяли 160 свертков с порошкообразным веществом. По заключению эксперта, в пяти свертках содержалось наркотическое средство. Остальные материалы отправлены на экспертизу.

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Подозреваемый признался в распространении запрещенных веществ. Он планировал передать свертки через тайники-закладки на территории Солнечногорска.

В его отношении возбуждено уголовное дело и назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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