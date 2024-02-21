Подмосковье 21 февраля 2024, 18:15 Полицейские Лобни проконтролировали работу общественного транспорта и соблюдение правил парковки Пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о проведении рейдов на территории пристанционной площади. По итогам мероприятия сотрудники полиции составили 15 административных дел.

Управление регионального административно-транспортного контроля усилило наблюдение за общественным транспортом. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Три технических средства изъяли на спецстоянку.

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«Пока мы разрабатываем проект организации дорожного движения пристанционной площади и близлежащих дворов, попросили ГИБДД и Управление регионального административно-транспортного контроля усилить мониторинг ситуации на станции», — сообщила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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