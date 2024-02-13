Подмосковье 13 февраля 2024, 15:11 Полицейские и сотрудники банков в Лобне рассказали педагогам о новых видах мошенничества Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Брифинг для профилактики различных видов мошенничества прошел в школе № 9 в Лобне. Педагогам округа рассказали о новых схемах, которыми пользуются злоумышленники.

Гостями встречи стали начальник отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска майор полиции Георгий Богданов и заместитель начальника следственного отдела подполковник юстиции Елена Гиляревская. Они рассказали о новых видах телефонного и интернет-мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками банка, службы безопасности или полиции.

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Среди новых схем обмана также взлом аккаунтов портала госуслуг, якобы смена номера телефона, звонки и смс от имени руководителей, использование искусственного интеллекта для видеозвонков в мессенджерах.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

По словам полицейских, в последнее время мошенники стали вовлекать в преступную деятельность подростков. Поэтому педагогам предстоит провести профилактические беседы с учениками.

Сотрудники банка рассказали, что мошенники часто используют миф о несанкционированном списании средств якобы для оформления кредита и переводе денег на «безопасные» счета. Они пояснили, что таких счетов нет, так как все вклады и счета клиентов банков и так застрахованы.

На последок участникам встречи напомнили, что нельзя разговаривать с мошенниками, совершать денежные переводы или сообщать реквизиты банковской карты. Необходимо сразу повесить трубку и перезвонить в банк. В конце встречи всем раздали памятки по борьбе с мошенничеством.

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