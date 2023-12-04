Подмосковье 04 декабря 2023, 11:53 Полина Смоленцова из Подмосковья выиграла на всероссийских соревнованиях по сноуборду Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсменка из Подмосковья Полина Смоленцова выиграла первый этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Участница олимпийских игр в Пекине Полина Смоленцова стала лучшей в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Девушка опередила Софию Надыршину из Сахалинской области и Наталью Соболеву из ХМАО-Югра.

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Полина представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Подмосковья.

​Первый этап Кубка России по сноуборду состоялся в Республике Башкортостан.

Подмосковье впервые получило премию «Регион России» как лучший спортивный субъект РФ. Церемония награждения победителей прошла в Кремле, о чем сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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