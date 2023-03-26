Подмосковье 26 марта 2023, 18:54 Работников культуры поздравили с профессиональным праздником в Раменском

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В ДК имени Воровского в Раменском прошел праздничный концерт, его хедлайнерами стали народные артисты России Юрий Нечитайло и Полина Назарова. Они исполнили несколько песен, в том числе из фильма «Земля Санникова».

Также на сцене ДК выступил вокальный ансамбль «Импульс».

«Одна из вокалисток, с которыми я исполняю песню, пришла к нам, потому что хотела спеть на свадьбе дочери. Я руководила процессом, мы работали над дыханием, тембром, подачей. Теперь, после выступления на свадьбе, вместе с нами она выступила на одной из главных культурных площадок округа. Номер мы готовили почти два месяца», — поделилась руководитель коллектива Людмила Аристова.

Работникам культуры вручили подарки и благодарственные грамоты.

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