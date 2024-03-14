Подмосковье 14 марта 2024, 12:49 Полина Логинова из Лобни стала лауреатом областного конкурса гитаристов Unsplash

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Юная жительница Лобни Полина Логинова стала лучшей на областном конкурсе гитаристов. Она показала хорошую подготовку и получила диплом лауреата III степени.

Девочка занимается в Лобненской детской школе искусств. К конкурсу ее подготовила преподаватель по классу гитары Галина Койнова.

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Напомним, в понедельник в семейном центре «Лобненский» прошел концерт к началу Масленицы. Для детей подготовили театральные зарисовки и веселые загадки, а также мастер-класс по пошиву игрушечного кота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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