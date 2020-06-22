Полимерные полы начнут производить в Павловском Посаде. Это создаст новые рабочие места
Такой производственно-складской комплекс запустит компания «БАСФ Строительные системы». Новый инвестиционный проект позволит выпускать эпоксидные или полиуретановые наливные полы. На заводе сделают склады для сырья и готовой продукции.
Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
На протяжении всего периода правительство Подмосковья оказывает компании помощь в получении документации и сопровождает ее при реализации инвестиционных проектовНаталья Егорова.
Кроме того, она отметила, что такое взаимодействие с бизнесом повышает инвестиционную привлекательность региона.
Ранее Наталья Егорова сообщила, что в Подмосковье разработают онлайн-сервис для продажи малого и среднего бизнеса. Основная цель проекта — создать цифровой подход к проведению сделок и поиску инвесторов.
А в Мининвесте предпринимателям помогут найти зарубежных партнеров, окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.