Полимерные полы начнут производить в Павловском Посаде. Это создаст новые рабочие места

Производство полимерных полов запустят в Павловском Посаде до конца этого года. Новый комплекс откроют на территории действующего предприятия компании BASF по созданию лака и краски. Там работают 60 человек, но благодаря расширению трудоустроят еще 25.

Такой производственно-складской комплекс запустит компания «БАСФ Строительные системы». Новый инвестиционный проект позволит выпускать эпоксидные или полиуретановые наливные полы. На заводе сделают склады для сырья и готовой продукции.

Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

На протяжении всего периода правительство Подмосковья оказывает компании помощь в получении документации и сопровождает ее при реализации инвестиционных проектов Наталья Егорова.

Кроме того, она отметила, что такое взаимодействие с бизнесом повышает инвестиционную привлекательность региона.

Ранее Наталья Егорова сообщила, что в Подмосковье разработают онлайн-сервис для продажи малого и среднего бизнеса. Основная цель проекта — создать цифровой подход к проведению сделок и поиску инвесторов.

А в Мининвесте предпринимателям помогут найти зарубежных партнеров, окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.