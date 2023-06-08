Подмосковье 08 июня 2023, 12:16 Поликлинику в ЖК «Столичный» в Балашихе построят к 2025 году Застройщик — «Главстрой Регионы»

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На территории жилого комплекса «Столичный» в Балашихе продолжается строительство поликлиники. Ее намерены возвести в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Новая поликлиника будет рассчитана на 670 посещений в смену: 350 взрослых и 320 детских. В медучреждении будут вести приемы 220 врачей.

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Для пациентов оборудуют терапевтическое отделение, кабинеты забора анализов, а также процедурные. В новом медучреждении также организуют отделение для проведения различных исследований.

Детские приемы будут вести педиатры, неврологи, кардиологи и другие врачи. Предусмотрены кабинеты доврачебной и неотложной помощи, забора анализов и вакцинопрофилактики. Для новорожденных и их родителей оборудуют кабинет для кормления и взвешивания младенцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о переходе больниц Подмосковья на новый стандарт работы. По его словам, палаты больниц Московской области сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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