Подмосковье 31 мая 2023, 08:41 Поликлинику в Шаховской капитально отремонтируют к 1 августа

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Взрослая поликлиника в Шаховской закрыта на капитальный ремонт. Сейчас готовность объекта составляет порядка 40%. Масштабные работы планируют завершить к 1 августа.

Капитальный ремонт в медучреждении стартовал в рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка». Сейчас работы ведутся сразу на двух этажах: строители уже покрасили стены, отремонтировали дверные проемы, на пол уложили плитку.

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На замену старым светильникам пришли светодиодные лампы. Они в восемь раз меньше потребляют электроэнергия, светят ярко и служат дольше. Для удобства пациентов входную группу поделили на две части. Один вход теперь предназначен для больных с признаками ОРВИ, другой — для тех, кто пришел сдать анализы или выписать рецепт.

«У нас будет новая регистратура — открытая. <…> Более просторный холл расширенный с комфортабельной зоной ожидания. Также у нас переедет процедурный кабинет на 1-й этаж и зона ожидания. Закончен ремонт хирургического блока, где все хирурги находятся в одном крыле и ведут прием в отдельных кабинетах», — рассказал заведующий Шаховской поликлиникой Марсель Хафизов.

Женская консультация переедет в гинекологическое отделение, а на ее месте разместят дневной стационар, кабинеты психиатра и нарколога. На четвертом этаже прием будут вести стоматологи.

В поликлинику уже закупили современное оборудование. На данный момент поликлиника получала три УЗИ-аппарата и лор-оборудование, ожидается поступление мобильного флюорографа.

В 2024 году переделка ожидает хирургический корпус. Рентген-кабинет для удобства пациентов перенесут на 1-й этаж. Также сделают просторный и комфортный приемный покой.

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