Поликлинику в селе Ромашково запланировали открыть во втором квартале 2023 года

На месте поликлиники, которой было больше ста лет, скоро появится современное медучреждение. Прежнее деревянное здание простояло с конца 19-го века, со временем балки прогнили, и конструкцию решили снести. Фундамент нового здания уже заложили.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас строители производят монолитные работы — устанавливают стены, фундаментные плиты, поэтажные перекрытия, а также возводят подпорные конструкции. Параллельно выносят инженерные сети. Форс-мажора во время строительства не возникало, поэтому работы планируют завершить в срок.

«На самом деле трудности есть всегда, на любой стройке, на данном объекте не было каких-то особых сложностей, все работы и все моменты были предусмотрены нами, и выполнено водопонижение, откачивали воды, но здесь особо на участке ничего и не было», — рассказал руководитель проекта строительства поликлиники Кирилл Горбунов.

Поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену. Помимо терапевтических, здесь разместят кабинеты узкопрофильных специалистов: кардиолога, невролога, гинеколога, эндокринолога, офтальмолога и отоларинголога. Также оборудуют помещения для рентгенов, УЗИ, ЭКГ и не только.

Первых пациентов новая поликлиника примет уже в следующем году. Торжественное открытие запланировано на второй квартал 2023 года.