Поликлинику в селе Ромашково в Подмосковье построят к 2023 году

Вместо 100-летней поликлиники в Ромашкове вскоре появится современное медицинское учреждение. В селе уже видны очертания будущего социального объекта. Строители выполнили монолитные перекрытия подвального этажа. Сейчас проводят работы по устройству подпорных стен. Параллельно занимаются выносом инженерных сетей. Также рабочие создадут дополнительный объезд вокруг поликлиники.

Вместо 100-летней поликлиники в Ромашкове вскоре появится современное медицинское учреждение. В селе уже видны очертания будущего социального объекта. Строители выполнили монолитные перекрытия подвального этажа. Сейчас проводят работы по устройству подпорных стен. Параллельно занимаются выносом инженерных сетей. Также рабочие создадут дополнительный объезд вокруг поликлиники.

«Раннее на этой территории располагалось несколько корпусов и существующая дорога к пансионату, к интернату проходила между ними. Сейчас наша будущая поликлиника будет больше по площади, занимать центральное место на земельном участке и объездная дорога будет выполнена вокруг нее», — рассказал руководитель строительства проекта поликлиники Кирилл Горбунов.

Поликлиника строится по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Мощность будет рассчитана на 350 посещений в смену. Принимать в ней будут как взрослых, так и детей. Помимо терапевтических, здесь разместят кабинеты узкопрофильных специалистов. Также оборудуют помещения для рентгенов, УЗИ, ЭКГ и не только. Первых пациентов новая поликлиника примет уже во втором квартале 2023 года.

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