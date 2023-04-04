Подмосковье 04 апреля 2023, 08:51 Поликлинику в селе Ромашково в Одинцовском округе откроют в июле 2023 года

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Новую поликлинику строят в селе Ромашково в Одинцовском округе. Готовность объекта составляет 45%, работы идут по графику. Принять первых пациентов планируют уже в июле 2023 года.

Старая амбулатория в Ромашкове работала с 1897 года. Со временем деревянная постройка обветшала, было решено построить новую поликлинику на 350 посещений в смену.

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Сейчас на объекте ведутся работы по установке кровли, обновлению фасада и инженерных сетей, устройству каркасных перегородок на этажах. Стройплощадку посетил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Занимаемся работами по внешним сетям, приступаем на следующей неделе к благоустройству, а также монтажу и устройству внутренних сетей. Плюс началась отделка помещений здания», — рассказал заместитель главного инженера компании-подрядчика Вячеслав Мокринский.

В здании разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты профильных специалистов, дневной стационар, кабинеты массажа и лечебной физкультуры. Педиатрическое отделение будет оборудовано комнатой здорового ребенка, колясочной и помещением для кормления. В учреждении появится современное стоматологическое оборудование, а также рентген-аппараты.

Подрядчик в апреле подготовит помещения к установке оборудования и мебели. Перед открытием медучреждение пройдет лицензирование.

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