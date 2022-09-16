Поликлинику в селе Ромашково в Одинцове откроют в 2023 году | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Поликлинику в селе Ромашково в Одинцове откроют в 2023 году

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Поликлинику продолжают строить в селе Ромашково в Одинцове. Рабочие приступили к обустройству котлована и уже вынесли инженерные сети. Открытие учреждения запланировано на второй квартал 2023 года.

Старой поликлинике в Ромашково было больше ста лет. Теперь вместо нее откроется современная амбулатория. Руководитель проекта Кирилл Горбунов сообщил, что работы ведут в графике — строители уже вынесли газопровод и электрику и начали готовить котлован.

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Учреждение сможет принимать 350 пациентов в смену. Там обустроят кабинеты узкопрофильных специалистов и установят новое оборудование — аппараты УЗИ, рентгенов, ЭКГ и другие.

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Коробка здания появится в ближайшие месяцы, чтобы зимой можно было приступить к внутренним работам. Сейчас готовность объекта составляет 20%. Строительство ведут по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи отопления в социальные объекты Подмосковья 12 сентября. Тепло пришло в детские сады, школы и больницы региона.

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