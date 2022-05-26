Поликлинику в селе Новопетровское капитально отремонтируют к концу 2023 года

Новопетровскую поликлинику в городском округе Истра, которой пользуются 11 тысяч человек, ждет капремонт. Строители обновят фасад, заменят все коммуникации, отремонтируют подвал и крышу, все внутренние помещения, а также установят новые лифты.

Обновленная Новопетровская поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием и новой мебелью.

На время ремонта на базе поликлиники сохранятся кабинеты дежурного врача, педиатра и терапевта, а также процедурный кабинет. Врачи-специалисты будут переведены на прием в амбулаторию ЗАТО «Восход». Прием плановых пациентов врачами-терапевтами и педиатрами будет осуществляться на базах Румянцевского и Курсаковского ФАП.

Узнать более подробную информацию о перечне специалистов и графике приема врачей можно будет на информационном стенде Новопетровской поликлиники, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 602-03-59 (доб. 18019).

Завершить капитальный ремонт планируют в третьем квартале 2023 года.