Подмосковье 11 января 2023, 13:34 Поликлинику в поселке Пироговском в Мытищах построят до конца 2023 года

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Комплексная поликлиника на 200 посещений в смену появится в поселке Пироговском в Мытищах до конца года. На объекте уже завершили работы по возведению каркаса здания и приступили к кладке стен, рассказали в Минстройкомплекса региона.

Глава министерства Владимир Локтев добавил, что над строительством трудятся около 30 рабочих и две единицы техники.

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«На объекте полностью завершены монолитные работы, выполняется кладка наружных и внутренних стен и перегородок, а также устройство инженерных сетей. Все работы в графике», — сказал он.

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Поликлиника сможет принимать 150 взрослых и 50 детей в смену. Здание разделят на блоки, чтобы потоки пациентов не пересекались. Внутри обустроят отделения педиатрии, функциональной диагностики, неотложной помощи и другие. Для юных пациентов оборудуют игровые зоны. Территорию здания благоустроят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.

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