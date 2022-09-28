Поликлинику в поселке Пироговском в Мытищах откроют в 2024 году | 360°

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Поликлинику в поселке Пироговском в Мытищах откроют в 2024 году

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Строительство поликлиники в поселке Пироговском продолжают в Мытищах. Она сможет принимать 200 посетителей в смену. Об этом сообщили в Минстройкомплекса региона.

Поликлиника будет принимать как взрослых, так и детей. Для них обустроят два отдельных блока. Самые посещаемые кабинеты обустроят на первых этажах, а менее популярные и административные — на верхних. Для маленьких пациентов создадут игровые зоны. Поликлинику оснастят современным оборудованием, на территории обустроят парковку и благоустроят места отдыха.

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На площадке трудятся 25 рабочих и три единицы техники. Сейчас они проводят армирование и бетонирование конструкций и монтируют башенный кран. Открыть объект планируют в марте 2024 года.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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