Подмосковье 12 декабря 2023, 11:09 Поликлинику в подмосковном ЖК «Новая Рига» построят в 2025 году ГК Гранель

Читать 360tv в

Новая поликлиника для взрослых и детей появится в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство. Девелопером проекта выступает Группа компаний «Гранель».

Реклама

Согласно проекту, здание выполнят преимущественно в белом и сером цветах. Фасады объекта облицуют алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями.

Квалифицированную помощь в поликлинике будут оказывать врачи различных направлений. Взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Напомним, в жилом комплексе «Новая Рига» уже возвели шесть домов, школу и детский сад. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».