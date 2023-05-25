Подмосковье 25 мая 2023, 12:05 Поликлинику в подмосковном селе Ромашково построят в июне фото минстроя мо

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Стройготовность поликлиники в селе Ромашково под Одинцовом превысила 70%. Она будет рассчитана на 350 посещений в смену.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, на объекте трудятся 136 человек и три машины. Сейчас они завершают монтаж фасадных конструкций, устройство коммуникаций, кровли, козырьков, лифтов и благоустраивают территорию.

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В двухэтажном здании будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, а также кабинеты профильных специалистов, дневной стационар и другие. На территории обустроят парковку и места для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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