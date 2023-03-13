Подмосковье 13 марта 2023, 16:26 Поликлинику в подмосковном селе Ромашково построят к концу года

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Строительство новой поликлиники на 350 посещений в смену продолжается в Одинцовском округе. Для завершения работ Миноблимуществом предоставлен участок площадью 0,58 гектара.

«Общая площадь здания составит порядка 4,4 тысячи квадратных метров. Новое современное медучреждение возводят по госпрограмме Подмосковья на месте исторической амбулатории, которая простояла здесь более 120 лет», — рассказала министр областного имущества Наталья Адигамова.

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В поликлинике будут работать терапевты, педиатры, врачи узких специальностей. Здесь же будут кабинеты физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры.

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На территории выполняю благоустройство, сделают детскую площадку и места для отдыха. Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов поменять отношение и активно работать над привлечением медиков в Подмосковье. Некоторым муниципалитетам это хорошо удается за счет чуткого отношения.