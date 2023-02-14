14 февраля 2023, 10:14
Поликлинику в Павловском Посаде капитально отремонтируют к 2024 году
Поликлинику № 3 в Павловском Посаде капитально отремонтируют к первому кварталу 2024 года. Работы начнут в этом году.
Капитального ремонта поликлиники жители ждали пять лет, рассказала начальник отдела социального развития администрации округа Елена Лукина.
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В здании находятся детское и взрослое отделения. Помещения выполнят в едином стиле, который разработают дизайнеры. Они подберут цвет стен и мебель.
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На время ремонта пациенты будут посещать поликлинику № 2.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с жителями выбрал место для поликлиники в ЖК «Гусарская баллада». В микрорайоне живут около 25 тысяч человек.
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