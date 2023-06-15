Подмосковье 15 июня 2023, 13:45 Поликлинику в микрорайоне Саввино в Балашихе построят к 2024 году Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье приступили к строительству восьми поликлиник. Одна из них — в микрорайоне Саввино в Балашихе. Возведение объекта завершится в 2024 году, сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Застройщиком поликлиники в Балашихе выступает ООО «СЗ „Главстрой Саввино“». На объекте уже провели анализ качества стройматериалов и оценили соответствие выполненных работ требованиям проектной документации.

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На данный момент в новой поликлинике выполнили бетонную подготовку и установили монолитные конструкции. Согласно проекту, медучреждение рассчитано на 570 посещений в смену.

Всего с начала года к строительству поликлиник приступили в Одинцове, Лобне, Ленинском округе, Серпухове, Люберцах и Лосино-Петровском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке президента в строительстве госпиталя в Балашихе.

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