Поликлинику в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске отремонтируют в 2023 году

Капитальный ремонт проводят в центральной поликлинике Солнечногорска в микрорайоне Рекинцо. На работы выделили 400 миллионов рублей. Об этом сообщила зампред правительства Светлана Стригункова.

Работы в поликлинике начались в июне. В планах — обновить вентилируемый фасад, отремонтировать помещения, обновить коммуникации, обустроить комфортные зоны ожидания и благоустроить территорию. Учреждение обслуживает 50 тысяч человек и рассчитала на 1,2 тысячи посещений в сутки.

«Центральное здание поликлиники было построено еще в 1981 году и нуждалось в проведении капитального ремонта. На эти цели направлено более 403 миллионов рублей», — сказала Светлана Стригункова.

Зампред добавила, что поликлиника не остановила прием пациентов даже на время ремонта. Завершить работы планируют в конце 2023 года.

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