Подмосковье 08 августа 2023, 11:53 Поликлинику в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске отремонтируют к концу года Пресс-служба Минздрава МО

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Капитальный ремонт взрослой поликлиники в микрорайоне Рекинцо продолжается в Солнечногорске. Готовность работ превысила 70%.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, ремонт проведут в соответствии с новым стандартом. В поликлинике создадут кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов, удобную навигацию, а также комфортные зоны ожидания и буфет.

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По словам главного врача больницы Солнечногорска Ларисы Борисовой, поликлиника обслуживает свыше 45 тысяч человек.

«Благодаря ремонту, планируется создать комфортные условия и для работы медицинских специалистов, и для пребывания пациентов. Все самые востребованные кабинеты врачей перенесены на первый этаж, также с четвертого этажа на первый переведен рентген-кабинет, установлены новые лифтовые кабины, с учетом расширения дверей для доступа маломобильных граждан», — сказала она.

Завершить работы планируют до конца года.

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